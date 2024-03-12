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Isparta'da Vatandaş Telefon Dolandırıcılarına 260 Bin TL Kaptırdı

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Isparta'da yaşayan bir vatandaş, kendisini banka personeli olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 260 bin TL dolandırıldı. Dolandırıldığını fark eden vatandaş emniyete başvurdu ve yapılan çalışmalar sonucunda dolandırılan tutar bloke edildi.

Isparta'da bir vatandaş, kendisini telefonla arayıp banka personeli olarak tanıtan şahıslara 260 bin TL dolandırıldı.

Isparta'da yaşayan H.T. isimli şahıs, kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şahsın yönlendirmeleriyle 260 bin TL parasını başka banka hesaplarına transfer etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaş emniyete ihbarda bulundu. İhbar sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda banka görevlileri ile yapılan görüşmeler sonrası H.T. isimli vatandaşın hesabından transfer edilen 260 bin TL tutara bloke konuldu. Öte yandan, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için gerekli çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Banka 3.Sayfa Güncel Haberler

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