Isparta'da sahte ilan üzerinden otomobil satışıyla dolandırıcılık

Isparta'da sahte ilan üzerinden otomobil satışı gerçekleştirerek bir vatandaşı 300 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı.

Isparta'da sahte ilan üzerinden otomobil satışı gerçekleştirerek bir vatandaşı 300 bin TL dolandıran 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da internet üzerinden gördüğü otomobil için Hatay'dan Isparta'ya gelen bir vatandaş, aracı satın almak için şahıslarla iletişime geçerek belirtilen banka hesabına 300 bin TL para gönderdi. Daha sonra gerçek araç sahibi ile görüşerek para transfer işleminin gerçekleşmediğini öğrenerek dolandırıldığını anlayan vatandaş, Isparta Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 Ekim'de Isparta merkezli olmak üzere Mersin, Mardin ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda şüpheli M.R.Z., M.E., D.F., T.A. ve S.E. isimli 5 şüpheli yakalanarak Isparta'ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.A isimli şüpheli ise serbest bırakıldı. - ISPARTA