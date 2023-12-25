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Isparta'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 7 Tabanca Ele Geçirildi

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Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da polis tarafından yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çekiciye yükledikleri araç ile sistemlere görünmek istemeyen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 6136 Sayılı Kanunu Muhalefet suçu kapsamında H.A.G, O.A, ve M.T isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Isparta Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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