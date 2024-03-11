Isparta'da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı

Isparta'da Ocak ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yurt genelinde meydan gelen trafik kazaları paylaşıldı. Isparta'da geçen Ocak ayında meydana gelen kazalar, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıdı. İlk görüntülerde Anadolu Mahallesi 161. Cadde üzerinde, kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpışması ve hafif ticari aracın savrulduğu görüldü. İkinci kaza ise 6 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi. Yeşil ışıkta hareket eden otomobille ters yönden gelen cipin kafa kafaya çarpıştığı kaydedildi. Bir diğer kaza ise Isparta-Sav yolu üzerinde kavşakta geçmeye çalışan minibüs ve otomobile Sav beldesi istikametinden hızla gelen otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle minibüsün savrulduğu, sonrasında otomobillerin çarpıştığı görüntülendi.

Son kaza ise Şehir Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile motosikletin çarpıştığı, çarpışmanın etkisi ile motosikletin devrildiği ve sürücünün de savrulduğu kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. - ISPARTA