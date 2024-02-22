Isparta'da DEAŞ Üyesi Yakalandı
Isparta'da yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli yakalandı.
Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Fransız A.Y.L. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA