Üye Girişi
Haberler

Isparta'da DEAŞ Üyesi Yakalandı

Güncelleme:

Isparta'da yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli yakalandı.

Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda; DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Fransız A.Y.L. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Güvenlik Terör Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title