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Isparta'da bir kadın evinde ölü bulundu

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kadın evinin tuvaletinde ölü bulundu. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan kadının ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kadın evinin tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, Yalvaç ilçesi Körküler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülşen Tokmak'a (59) ulaşamayan yakınları eve geldi. İçeri giren akrabalar kadını tuvalette hareketsiz şekilde gördü. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tokmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tokman'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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