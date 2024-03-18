Isparta'da aranan 2 kişi yakalandı, 5 araç trafikten men edildi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda aranan 2 kişi yakalanırken, yapılan uygulamalarda 5 araç trafikten men edildi.

Gelendost İlçe Emniyet Amirliğince şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 2 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca uygulamalarda 2 bin 543 şahıs ve 500 araç sorgulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Araç sahiplerine toplamda 496 bin 20 TL cezai işlem uygulandı. - ISPARTA