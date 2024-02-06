CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem şehitliğinde tepkiyle karşılaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem şehitliğini ziyareti sırasında depremzede bir vatandaşın tepkisine maruz kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıldönümünde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem şehitliğini ziyaret etti.

"Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil"

Depremde yakınlarını kaybeden afetzede bir kadın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret sırasında tepki gösterdi. Özgür Özel'e seslenen depremzede kadın, "Burada konuşma yapamazsınız, burası siyaset yeri değil" diyerek tepki gösterdi. Yaşlı bir adam da Özel'e kısa süreli tepki gösterdi.

Özel, depremde yakınlarını kaybeden genç kıza iş sözü verdi

Olay, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle teskin edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından deprem şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı. Özgür Özel, ziyaret sırasında depremde yakınlarını kaybeden genç bir kız ile de yakından ilgilenerek iş sözü verdi. - GAZİANTEP