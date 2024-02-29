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İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın: 11 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında 11 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın: 11 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerler de yangın çıktı, 11 kişi yaralandı.

Olay, gece İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde bir şantiye de işçilerin yatak hane olarak kullandığı konteynerde henüz bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek diğer konteynerlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, 6 işçi yanık,5 işçi de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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