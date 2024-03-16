İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütünün Elebaşı İzmir'de Yakalandı
İran'da faaliyet gösteren ve suç gelirlerini aklamak için Türkiye'yi kullanmaya çalışan Sait Emiri adlı suç örgütünün lideri, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan "Sait Emiri", düzenlenen "Kartel-6" operasyonuyla İzmir'de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. - ANKARA