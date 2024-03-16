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İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Suç Örgütünün Elebaşı İzmir'de Yakalandı

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İran'da faaliyet gösteren ve suç gelirlerini aklamak için Türkiye'yi kullanmaya çalışan Sait Emiri adlı suç örgütünün lideri, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan "Sait Emiri", düzenlenen "Kartel-6" operasyonuyla İzmir'de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir İran Tutuklama İzmir Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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