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İngiltere'de İsrail'e tepki eylemi hazırlığı

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İngiltere'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Londra Borsası'nın yarın işleme açılmasını engellemeye yönelik eylem hazırlığında oldukları şüphesiyle 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Londra Borsası'nın yarın işleme açılmasını engellemeye yönelik eylem hazırlığında oldukları şüphesiyle 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Londra Borsası'nın yarın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak işleme açılmasını engellemek için eylem planladıkları şüphesiyle 3'ü kadın toplam 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin 'Filistin Eylemi' adlı grubun üyeleri oldukları belirtilerek, 3 şüphelinin Liverpool, 2 şüphelinin Londra ve 1 şüphelinin Brighton kentinde gözaltına alındığı ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten Başkomiser Sian Thomas, "Bunlar önemli tutuklamalar. Bu grubun başarılı olması halinde yıkıcı ve zarar verici ciddi sonuçları olabilecek bir eylem gerçekleştirmeye hazır olduğuna inanıyoruz" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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