İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT Ekipleri 5 Kaçak Yabancıyı Yakaladı

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Çayyaka Mahallesinde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu şahsın olduğunu tespit etti. Şahıslar yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede kaçak göçmen oldukları tespit edilen 5 şahıs sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi. - BURSA