Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 8 kişi ise tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan Selim Dutal (56) idaresindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mert Aydemir (20) idaresindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K.(62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mert Aydemir, öğle namazına müteakip Kurşunlu Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Özel halk otobüsünün sürücüsü, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi! Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir? 18 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? SAKARYASPOR – ÇORUM FK CANLI: Sakaryaspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Çorum FK canlı yayın linki! GAZİANTEP FK – SAMSUNSPOR CANLI: Gaziantep FK – Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK Samsunspor canlı yayın linki! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title