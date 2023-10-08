Haberler ›› 3. Sayfa ›› İnegöl'de gelin alma merasiminde havaya ateş açan maganda yakalandı

İnegöl'de gelin alma merasiminde havaya ateş açan maganda yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen gelin alma merasiminde bir kişi havaya ateş açtı. Olay anı amatör kamera tarafından kaydedildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan maganda gözaltına alındı.