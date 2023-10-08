İnegöl'de gelin alma merasiminde havaya ateş açan maganda yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen gelin alma merasiminde bir kişi havaya ateş açtı. Olay anı amatör kamera tarafından kaydedildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan maganda gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gelin alma merasiminde havaya ateş açan maganda polis ekiplerince yakalandı. Magandanın havaya ateş ettiği anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Kırcaali Sokak'ta meydana geldi. Gelin alma merasimi sırasında bir şahıs havaya ateş etti. Magandayı fark eden vatandaşlar polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, maganda Bünyamin P.'yi (22) suç aleti kuru sıkı tabancayla yakaladı. Şahıs gözaltına alındı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa