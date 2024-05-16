İnebolu'da meşrubat yüklü kamyon tarlaya devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meşrubat yüklü kamyonun tarlaya devrilmesi neticesinde kabinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İnebolu ilçesi Taşoluk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas E. idaresindeki 37 ACJ 953 plakalı meşrubat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde bulunan tarlaya devrildi. Ağaçlara takılarak durabilen kamyonda sıkışan sürücü ve yanındaki Bayram B., olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İlyas E., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kamyondaki meşrubatlar ise çevreye saçıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU