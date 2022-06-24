İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi yakalandı.

İkametinde uyuşturucu bitkisi yetiştiren bir kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Elbistan ilçesinin Taşburun mahallesinde ikamet eden M.Ö'nün (42), ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine ikamette arama yaptı.

Yapılan aramada, özel düzenek kurmak suretiyle iki katlı evinin alt katında bulunan depoda kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Şahsın saksılarda 110 kök kenevir bitkisi ile kurumaya bırakılmış 2 bin gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title