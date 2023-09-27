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Iğdır'da Berber Çıraklarına Şınav Çektiren Şahıs Gözaltına Alındı

3. Sayfa Haberleri

Iğdır'da bir berberde çekilen görüntülerde çıraklara şınav çektirip süründüren E.D. isimli şahıs, gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Iğdır'da çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründüren berber E.D. gözaltına alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında 'Berber çıraklarını şınav çektirip, süründürdü' başlıklı haber ve paylaşımlar yer almıştır. İlimizde faaliyet gösteren bir kuaförde çekildiği anlaşılan görüntülerle ilgili olarak E.D. isimli şüpheli şahıs, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Görüntülerde yer alan mağdurlar S.U. (15),  A.T. (13) ve E.P. (18) Çocuk Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiş olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Iğdır Suç 3. Sayfa Haberler

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