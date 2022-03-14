Iğdır'da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

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Iğdır'da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır'da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Iğdır İl Merkez ve Tuzluca ilçelerinde yapılan operasyonda toplam 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edileceği, belirtildi. - IĞDIR

Iğdır'da 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Sigara, Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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