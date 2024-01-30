İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uşak'ında içinde olduğu 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-21" operasyonunda 156 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Uşak, Samsun ve Adana merkezli Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde "Sibergöz-21" operasyonun toplam 156 şüpheli yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yapmış olduğu açıklamada Uşak için şu ifadelere yer verdi. "Uşak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; bir E-Ticaret firma sitesinin sahtesini oluşturarak vatandaşlarla "Kargo Teslim Görevi ile Kazanç" adı altında irtibat kurulup müştekiden 270 Bin TL haksız kazanç elde edildiği ve banka hesaplarında yaklaşık 73 Milyon TL para trafiği bulunduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Yerlikaya, operasyonların sonucunda ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkati çekerek, "4 adet otomobil, 9 adet villa/daire, 8 adet arsa olmak üzere toplam 245 milyon TL'lik taşınır-taşınmaz mal varlığına ve Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bankalarda bulunan hesaplara el konuldu" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahisle mücadeleye sonuna kadar devam edileceğine de vurgu yaptı. - UŞAK