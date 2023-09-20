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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6...

3. Sayfa Haberleri

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanı Narkotik İstanbul Operasyon 3. Sayfa Haberler

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