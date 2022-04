Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit ediyoruz, arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz"

ÇORUM - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit ediyoruz. Arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çorum'da vali Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Çorum-Samsun karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü'ndeki uygulama noktasında trafik ve asayiş denetimine katıldı.

Son yıllarda yapılan uygulamalarla özellikle trafik kazalarında can kayıplarının azaltılması, bayramların huzur ve güven içerisinde geçmesi için bakanlığın her bayram yoğun tedbirler aldığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bu bayramda yine 110 bin timle 208 bin polis memurunun 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptıklarını açıkladı.

29 Nisan'da başlayan tedbirlerin 9 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini hatırlatan Ersoy, "Bu sürede hem yollarda güvenliğimizi sağlamak hem vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymayı özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda farkındalığı artırmak bakımından başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bakan yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, daire başkanları, illerde valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız hepimiz sahada uygulamada görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onların uygulamalarına bizzat katılıyoruz. Vatandaşlarımıza hem hayırlı bayramlar diliyoruz, hem farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz. Böylece tüm Türkiye'de huzurlu bir bayram geçirmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"2021 yılı itibarıyla trafik kazalarındaki can kayıpları 5 binin altına indi"

Alınan tedbirlerle 2021 yılı itibarıyla trafik kazalarındaki can kayıplarının 5 binin altına indiğini vurgulayan Ersoy, "Vatandaşlarımızın alınan tedbirleri anlayışla karşılaması ve uygulamalara bizzat katılmaları hem güvenlik güçlerimizin ekiplerimizin yoğun denetimleri hem de basınımızın bu kampanyalara gösterdiği yoğun ilgi sayesinde 2015-2016 yıllarında yıllık 7 bin 500 olan trafik kazalarındaki can kaybımız 2021 yılı itibarıyla 5 binin altına indirilmiş durumda. Biz her yıl trafik kazalarında 7 bin 500 can kaybı ve 300 binin üzerinde bir yaralı veriyorduk. Bugün her 3 candan birini kurtarmış olmanın bu kampanyalarla bu seferberlikle bu kadar önemli bir başarıyı elde etmiş olmanın huzuruyla daha da iyiye ulaşabilmek için yoğun gayretlerimizi devam ettiriyoruz. Bu yılki mottomuz "Bayramınız kemerli olsun". Her yıl bir kampanyayla mottomuzu sürdürdük. İnşallah bu bayramımızı kazalarının en az olduğu, can kaybının en az olduğu bir bayram olarak geçirmeyi ümit ediyoruz. Arzu ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.