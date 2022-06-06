Hız yapanlar radara takıldı - Haberler

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Hız yapanlar radara takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hız yapanlar radara takıldı

Düzce Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, karayollarında aşırı sürate bağlı olumsuzlukların yaşanmaması için hafta sonunda radarlı uygulama yaptı.

Düzce Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, karayollarında aşırı sürate bağlı olumsuzlukların yaşanmaması için hafta sonunda radarlı uygulama yaptı. Uygulamalarda toplam 164 bin TL cezai işlem uygulandı.

Trafik polisleri aşırı hıza bağlı olumsuzlukların yaşanmaması için harekete geçti. Ekipler, D-100 Karayolu Gümüşova ve Kaynaşlı mevkileri ile TEM Otoyolu'nda radarlı uygulama yaptı. Uyarı tabelasına rağmen hız yapmaya devam eden sürücülere ceza yağdı. İki günde 559 araç denetlendi. Uygulamalarda hız limitlerini aşan 169 araç sürücüsüne 164 bin 817 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler, havaların ısınması ile hafta sonu tatilini mesire alanlarında geçirmek için yola çıkan sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için radarlı uygulamaların devam edeceğini de belirtti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Kaynaşlı Düzce 3. Sayfa Haberler

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