Üye Girişi
Haberler

Hız yapan otomobil, hız uyarı tabelasına çarparak durabildi: 4 yaralı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bartın'da virajı alamayan otomobil önce bariyerlere ardından ise hız uyarı tabelasına çarparak durabildi. Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hız yapan otomobil, hız uyarı tabelasına çarparak durabildi: 4 yaralı

BARTIN - Bartın'da virajı alamayan otomobil önce bariyerlere ardından ise hız uyarı tabelasına çarparak durabildi. Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Karabük'ten Bartın istikametine seyir eden M.S idaresindeki 78 ST 045 plakalı otomobil, Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Hızlı seyir ettiği iddia edilen otomobil, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ardından ters şeride geçerek, hız uyarı tabelasına çarptı. Otomobil, yolda 50 kilometre hız sınırının bulunduğunu gösteren tabelaya çarparak durabildi. Sürücüsü ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi yapıldı. Kazada hafif bir şekilde yaralanan biri çocuk 4 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, yeni bir kazanın meydana gelmemesi için trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan yaralı sürücünün üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title