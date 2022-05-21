Hırsızlık suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Haberler

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Hırsızlık suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlamasıyla hakkında 27 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.G. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın Birecik ilçesinde saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Polis, konut, 3. Sayfa, Haberler

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