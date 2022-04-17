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Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi

Eski Adıyaman Devlet Hastanesi bahçesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Eski Adıyaman Devlet Hastanesi bahçesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde bulunan ve daha önceden yıkımı gerçekleştirilen eski devlet hastanesi bahçesinde demir çalındığına dair ihbarın yapılması üzerine polis ekipleri belirtilen adrese gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri, bahçede bulunan enkaza ait duvarların içerisinden demir çıkartmaya çalışan hurdacılarla karşılaştı. Kimlik kontrolleri yapılan hurdacılar daha sonra olay yerinden uzaklaştırılarak bir daha gelmemeleri konusunda uyarıldı. - ADIYAMAN

Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi

Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi

Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi

Hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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