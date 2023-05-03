Herson'daki can kaybı 21'e yükseldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın Herson kentinde düzenlediği saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'nın Herson kentine Rusya tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rus saldırısında Herson'da 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin de yaralandığını aktardı. Zelenskiy, "Dünyanın bunu görmesi ve bilmesi gerekiyor. Bir tren istasyonu ve bir kavşak, bir ev, bir hırdavatçı, bir bakkal, bir benzin istasyonu, bu yerleri neyin birleştirdiğini biliyor musunuz? Rusya'nın mermileriyle bıraktığı kanlı iz, Herson bölgesinde sivilleri katlediyorlar" dedi.

Ölen ve yaralananların tamamının sivillerden oluştuğunu vurgulayan Zelenskiy, "Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Suçluları asla affetmeyeceğiz. Tüm faillerden hesap soracağız" dedi.

Herson'da 58 saatlik sokağa çıkma yasağı

Herson kentinde cuma gününden itibaren 58 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, şehrin giriş ve çıkışa kapatılacağı duyurulmuştu. Bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinin yakınındaki dükkanlara gidebileceği ifade edilmişti.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson kentinden geçtiğimiz sene kasım ayında askerlerini geri çekme kararı almıştı. - KİEV