Havalimanında uyuşturucu operasyonu: 16 kilogram metamfetamin yakalandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 'şüpheli' olarak takibe alınan bir yolcunun valizinde 16 kilo 200 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yolcu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ağustos'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Gelen Yolcu' bölümünde durumundan şüphelenilen bir kişiyi takibe aldı. Şüpheli yolcunun yanında bulundurduğu valiz içerisinde yapılan kontrollerde 4 ayrı plastik bidon içerisinde 16 kilo 200 gram Sıvı metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan yolcu gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere el konuldu. Yakalanan uyuşturucu taciri, polisteki ifade işlemlerinin sonunda Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçu neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan kişinin, İran'ın başkenti Tahran'dan hareket eden bir yolcu uçağındaki kişi olduğu öğrenildi.