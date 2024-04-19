Üye Girişi
Haberler

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Kömürçukuru Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye personelinin ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Kömürçukuru Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Alevler, itfaiye personelinin ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmasını gerçekleştirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını İtfaiye Hatay Belen Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title