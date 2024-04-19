Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Kömürçukuru Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye personelinin ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye personelinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Kömürçukuru Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Alevler, itfaiye personelinin ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmasını gerçekleştirdi. - HATAY