Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Altınözü ilçesi Sarıbük Mahalles'nde zeytinlik arazide meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Arazinin engebeli olmasından dolayı yangına ekipler arazözle müdahale edemeyince kazma ve küreklerle müdahale ettiler. Ekiplerin çalışması sonrası yangın kontrol altına alırken ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor. - HATAY