Hatay'da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Hatay'ın Payas ilçesinde tır ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Payas ilçesi D-91 karayolunda meydana geldi. Rende kavşağında meydana gelen kazada; Hayrullah G. idaresindeki 31 B 420 plakalı çekici ile 35 yaşındaki Recep A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Recep A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Payas ilçesinde tır ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Payas ilçesi D-91 karayolunda meydana geldi. Rende kavşağında meydana gelen kazada; Hayrullah G. idaresindeki 31 B 420 plakalı çekici ile 35 yaşındaki Recep A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Recep A. hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY