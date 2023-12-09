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Hatay'da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

9 Aralık 2023 14:48 Son Güncelleme: 14:50 Abone Ol

Hatay'ın Payas ilçesinde tır ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Payas ilçesi D-91 karayolunda meydana geldi. Rende kavşağında meydana gelen kazada; Hayrullah G. idaresindeki 31 B 420 plakalı çekici ile 35 yaşındaki Recep A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Recep A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.