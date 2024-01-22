Hatay'da Kumar Oynayan 6 Kişiye İdari Para Cezası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri denetim amaçlı gittikleri bir iş yerinde masa etrafında 6 kişiyi kumar oynarken tespit etti. Ekipler, masa üzerinde kumar oynamakta kullanılan 166 adet pul ve iskambil kağıtlarına tutanakla el koydu.

İçeride kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira idari para cezası, iş yeri sahibi A.Y. hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY