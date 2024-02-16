Hatay'da cip kaza yaptı, sürücü ağır yaralandı
Hatay-Gaziantep karayolu Hassa ilçesinde meydana gelen kazada, bir cip yol kenarına devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
Hatay'da yol kenarına devrilen cipin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Hatay- Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İ.A. idaresindeki 34 EPT 002 plakalı Hyundai marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kaza sonrası hurdaya dönen aracın motoru yerinden fırlarken, sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY