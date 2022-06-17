Hatay'da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi - Haberler

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Hatay'da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 4 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden M.M. isimli şahsın satışa hazır uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alması üzerine, şüphelinin evinde yapılan aramada, sarı ve beyaz renkte 4 bin 500 adet captagon hap ile 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili M.M. gözaltına alındı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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