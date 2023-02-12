Hatay'da 155'inci saatte inanılmaz kurtuluş: 6 aylık hamile Hedil Batal umutları yeşertti

Hatay'da 6 aylık hamile kadın, depremin 155'inci saatinde enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Mamak Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılan kadın, Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. Merkez ilçe olan Antakya'da enkaz altında kalan Suriyeli 27 yaşındaki Hedil Batal isimli 6 aylık hamile kadın, Mamak Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

"Çok mutluyuz"

Arama kurtarma ekibinden Orhan Katıkçı, "Mamak Belediyesi ekipleri olarak çok mutluyuz. Vatandaşlarımızın desteğiyle 6 aylık hamile kardeşimizi 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardık" diye konuştu. - HATAY