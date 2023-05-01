HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri Taksim'e çelenk bıraktı

HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de toplandı. HAK-İŞ Konfederasyonu adına açıklama yapan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, "Pandeminin hem ardından coşkulu bir şekilde 1 Mayıs kutlamalarına hazırlanırken maalesef 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 1 Mayıs coşkusunu dayanışmaya bırakarak Hak İş olarak Kahramanmaraş merkezde kutlamaya karar verdik" dedi.

Öz Taşıma İş Sendikası üyeleri ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e geldi. Sendika üyeleri önce Taksim Meydanı'na gelerek anıta çelenk bıraktı. Ardından HAK-İŞ Konfederasyonu adına açıklama yapan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, 2009 yılında hükümet tarafından 1 Mayıs'ın genel tatil günü olarak ilan edildiğini ve 2010 yılından bu güne kadar geçen dönemde ise genel tatil günü olarak kutlandığı bu düzenlemeyi çok olumlu bulduklarını söyleyerek, "1 Mayıs dünyanın her yerinde emekçilerin sorunlarını yüksek sesle dile getirmiş oldukları bir gün. Bizler de 1 Mayıs vesilesiyle taleplerimizi dile getiriyor sorunlara dikkat çekiyor önerilerimizi alanlarda söylüyoruz. Pandeminin hem ardından coşkulu bir şekilde 1 Mayıs kutlamalarına hazırlanırken maalesef 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle 1 Mayıs coşkusunu dayanışmaya bırakarak Hak İş olarak Kahramanmaraş merkezde kutlayacağız. Buradan Kahramanmaraş'ta alanları dolduran emekçi kardeşlerimizi selamlıyoruz. Son yıllarda yaşadığımız salgın Rus Ukrayna savaşı ardından gelen ekonomik durgunluk doğal afetler ve bunların çalışma hayatına olan etkilerini güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Alın terimizin emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettiriyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız diyerek depremden etkilenen kardeşlerimize dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Emekçilerin enflasyona karşı korunmasını istiyoruz. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini istiyoruz" dedi.

Ardından Kazancı Yokuşu'na gelen grup, 46 yıl önce Taksim'de 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Burada açıklamalarda bulunan Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, "Bu mekan 46 yıl önce bir kaosun, ihanetin olduğu yerdir. 1977 tarihinde Taksim alanını dolduran emekçiler ne yazık ki kirli ihanet dolu bir organizasyonun kurbanı edilmişlerdir. Birlik, mücadele, dayanışma gününü kardeşçe, dostça, birlik beraberlik içinde kutlayan işçiler bir provokasyonla bu alanda sıkışmış, kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen bir kamyonetle emekçi kardeşlerimize doğrultulmuş ve maalesef 34 emekçi kardeşimiz ezilerek hayatını kaybetmiştir. Aradan 46 yıl geçmesine rağmen bu ihanetin failleri hala bulunamamıştır. Bu kirli organizasyon ülkemizi 80 darbesine götüren sürecin başlangıcı olmuştur. Hak İş olarak bu ihanetin faillerinin bulunarak en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL