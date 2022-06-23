Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler

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Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Giresun'da baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Giresun'da baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada, baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Körliman mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde Y.K. (60) ile oğlu Samet K. (32) arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. Samet K., kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Baba Y.K. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Giresun kavga Baba 3. Sayfa Haberler

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