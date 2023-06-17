Gevaş'ta araç göle uçtu: 2 ölü

Van'ın Gevaş ilçesinde aracın göle uçması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kurban Bayramı için İstanbul'dan memleketi Van'a gelen Kenan Yel ile Hasret Yel isimli iki kardeş, İn köyüne taziyeye gittikleri sırada Altınsaç ile Göründü köyü arasında araçları göle uçtu. Meydana gelen kazada 2 kardeş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN