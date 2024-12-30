Gençlik maçında saha karıştı! Bir taraftar sahaya inip futbolcuya silah çekti

Arjantin'in Rosario kentinde 19 Aralık'ta oynanan bir gençlik maçında yaşanan toplu kavgada, bir seyircinin futbolcuya silah çekmesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bir taraftarın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, iki genç futbolcunun birbirleriyle yumruklaştığı sırada, tribünden gelen bir seyircinin sahaya girerek kavgaya karıştığı görülüyor. Bu sırada silahlı saldırgan, kavganın ortasındaki futbolculardan birine yakın mesafeden ateş etti.

Silah sesinin duyulmasıyla birlikte futbolcular ve seyirciler can havliyle kaçışırken, kırmızı formalı genç bir futbolcu kolunu tutarak yaralandığını işaret etti. Takım arkadaşları yaralı oyuncuyu sahadan uzaklaştırırken, kavgaya karışan diğer futbolcu olay yerinden kaçtı.

Genç bir kadın tarafından güçlükle sakinleştirilen silahlı saldırgan, silahını havaya kaldırarak karşı yöne doğru işaret etti. Saldırganın rastgele mi yoksa belirli bir oyuncuyu hedef alarak mı ateş ettiği henüz bilinmiyor.

Saha sahibi yerel basına yaptığı açıklamada, "Her iki takım da sahayı düzenli olarak kullanıyor, ancak silahlı adamı daha önce hiç görmemiştik. Bu olayı aşacağız" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçen ay Rosario'da başka bir şiddet olayı daha yaşanmış, Rosario Central taraftar grubu lideri Andres Bracamonte, stadyum yakınında motosikletli bir saldırgan tarafından öldürülmüştü. 20 yılı aşkın süredir holiganların lideri olan Bracamonte, şiddet olayları nedeniyle maçlara girişi yasaklanmıştı.