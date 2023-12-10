Çorum'da 29 yaşındaki kadın eşi tarafından evinin balkonunda ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Genç kadın evinde ölü bulundu

ÇORUM - Çorum'da 29 yaşındaki kadın eşi tarafında evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay Akkent 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2. Katında oturan 29 yaşındaki Güler Selvi Gergin, eve gelen eşi tarafından balkonda hareketsiz şekilde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Güler Selvi Gergin'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası savcılık talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.