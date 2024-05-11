Gediz'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde kullandığı bilgisi elde edilen R.Ç.(25) ve E.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinden 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Alınan ifadelerde ve telefon incelemelerinde kullanıcı şahısların uyuşturucu maddeleri E.B.Ö. (21) ve F.S. (26) isimli şahıslardan satın aldıkları tespit edildi. 2 şüpheli şahsın ikametgahlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 43 adet sentetik ecza, 2 gram afyon sakızı ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.B.Ö. ve F.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA