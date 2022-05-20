Geçen yıl Kocaeli'de 108 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl Kocaeli'de 4 bin 74 trafik kazası meydana geldi, 108 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 699 kişi de yaralandı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl toplam 1 milyon 186 bin 353 trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazaların 998 bin 390'ı hasarlı, 187 bin 963'ü ise ölümlü yaralanmalı trafik kazalarından oluştu. Kazaların yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4'ü ise kırsal bölgelerde oldu.

Kocaeli'de ise geçen yıl 4 bin 74 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 108 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 699 kişi de yaralandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa