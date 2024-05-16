Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu: El Yazması Kuran-ı Kerim ve İslami Eserler Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine şahsın üzerinde yapılan aramada 14. yüzyıl dönemine ait deri kapaklı el yazması Kuran-ı Kerim, el yazması İslami eser ve el oyması sanduka ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üzerinde arama yaptı. Şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 14. yüzyıl dönemine ait deri kapaklı el yazması Kuran-ı Kerim, el yazması İslami eser (En'am-ı Şerif) ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ