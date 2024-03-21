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Gebze'de minibüsten inerken tır çarpan kadın yaralandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsten inerken tırın çarptığı bir kadın yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Güney Yan Bağlantı Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsten inen 55 yaşındaki Şaziye P'ye, Halil E. idaresindeki 41 AKK 211 plakalı tır çarptı. Kazada kadın yaralanırken çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili tır sürücüsü Halil E. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gebze Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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