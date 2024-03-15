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Gebze'de 7 Katlı Apartmanın 5. Katındaki Dairede Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki boş bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki boş bir daire alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi 1321 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla yükselerek müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı yangında dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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