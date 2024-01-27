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Gaziantep'te Roma dönemine ait binlerce gümüş sikke ele geçirildi

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Gaziantep'te yapılan operasyonda, 2 şüphelinin adreslerinde Roma dönemine ait 2 bin 51 adet gümüş sikke bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Gaziantep'te, 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada Roma dönemine ait 2 bin 51 adet gümüş sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin, Şahinbey ilçesinde yaşayan İ.A. ve S.D. isimli iki kişinin adreslerine yönelik operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 adet gümüş sikke bulundu.

Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Roma Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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