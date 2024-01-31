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Gaziantep'te Şüpheli Paket Paniği: Patlatılan Paket Boş Çıktı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Masal Parkı'nın önünde bırakılan şüpheli paket, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle paniğe neden oldu. Polis ekipleri olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha ekipleri tarafından yapılan kontrollü patlama sonucunda paket boş çıktı.

Gaziantep'te bir parkın önüne bırakılan şüpheli paket paniğe neden olurken, bomba imha ekiplerinin fünyeyle patlattığı paket boş çıktı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Masal Parkı'nın önündeki yolda şüpheli paket gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli paketin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, yoğun trafiğin olduğu park çevresini karşılıklı trafik akışına kapattı. Daha sonrasında bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlama anonsu sonrası paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan şüpheli paket boş çıktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Haberler

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