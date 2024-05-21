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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılarla mücadele yönelik 3 işyeri ve 2 depoda yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak plaka ve ekipman ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılarla mücadele yönelik 3 işyeri ve 2 depoda yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 işyeri ve 2 depoda operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 180 adet basılı plaka, 722 adet boş plaka levhası, 500 adet harf ve rakam kalıbı, 80 adet plakalık, 33 adet metal baskı kalıbı, 4 adet plaka boya makinesi, 1 adet mühür makinesi ve taklit mühür, 3 adet motor markasını değiştirmeye yarayan mühür, 1 adet plaka basım pres makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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