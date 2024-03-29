Gaziantep'te inşaat sahasından elektrik kablosu çalan şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep'te inşaat sahasından elektrik kablosu çalan şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında Nizip ilçesinde A.G. isimli şüpheli şahıs, bir inşaat firmasının inşaat sahasından elektrik kablosu çaldığı esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahıs A.G. hakkında gerekli yasal işlem başlatılırken el konulan malzemeler firma sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP