Gaziantep'te Ehliyet Sınavında Sahtecilik Yapan Şahıslar Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren şahıs şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ve yerine sınava giren şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavı esnasında C.A. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin sınav görevlileri tarafından ihbar edilmesi üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde C.A. isimli şüpheli şahsın yapılan soruşturmasında I.K. isimli şahsın yerine sınava girdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar C.A. ve I.K. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP