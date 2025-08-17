Gaziantep'te At Yarışları Festivali Sırasında Eski AK Parti İlçe Başkanı Ağır Yaralandı

Gaziantep'te, katıldığı at yarışları festivali sırasında attan düşen AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz, ağır yaralandı. Olay sonrası vücudunda ciddi kırıklar oluşan ancak hayati tehlikesi bulunmayan Yılmaz'ın attan düşme anları ise kameraya yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede düzenlenen Aktoprak 5. Geleneksel Rahvan At Yarışı'na AK Parti Şehitkamil eski ilçe başkanı Mehmet Yılmaz da bir ata binerek katıldı. Yılmaz'ın üzerinde olduğu at, bir anda dengesini kaybederek önce düştü sonra da taklalar attı. Bu sırada attan düşen ve düştüğü atın da altında kalan Mehmet Yılmaz, ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda ciddi kırıklar olduğu öğrenilen Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Festival çekimini yapan dron kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP